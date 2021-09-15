ЦИК исключил 27 кандидатов на выборах в Госдуму по статье об экстремизме

За всё время избирательной кампании по выборам в Госдуму, из федеральных списков исключили 290 кандидатов, из них 27 — по статье об экстремизме, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«За весь период избирательной кампании были исключены из федеральных списков 290 кандидатов. Из них 211 кандидатов (73 процентов) исключены на основании решений самих политических партий или личных заявлений кандидатов. И только 79 кандидатов (27 процентов), в том числе 27 человек — по новой статье о принадлежности к экстремистской деятельности — исключены Центральной избирательной комиссией», — заявила Памфилова в интервью «Российской газете».

По её словам, это только треть от общего числа исключений, которые приняли сами партии.

Она отметила, что в числе причин отказов есть наличие судимости, двойное гражданство.

Ранее стало известно, что в Москве подали 2,3 млн заявок на участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму, Мосгордуму и совет депутатов района Щукино.