В Москве подали 2,3 млн заявок на онлайн-выборы в Госдуму

В Москве подали 2,3 млн заявок на участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму, Мосгордуму и совет депутатов района Щукино.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В настоящее время проходит финальный подсчёт и проверка поданных заявлений.

Обо всех изменениях статуса заявления москвичи смогут узнать из уведомлений в личном кабинете на mos.ru, с помощью СМС и по электронной почте.

Проголосовать онлайн можно в любое время с 08:00 17 сентября до 20:00 19 сентября.

Ранее сообщалось, что в Москве завершилась регистрация для участия в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму.