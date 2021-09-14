Собянин сообщил об открытии двух новых дорог в ТиНАО

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» об открытии двух новых дорог в ТиНАО.
Собянин сообщил об открытии двух новых дорог в ТиНАО
  • © vk.com/mossobyanin

«Открыли две новые дороги в ТиНАО: выезд из Московского к станции «Филатов луг» и связку между Киевским и Калужским шоссе», — сообщил Собянин.

Он рассказал, что «выезд из Московского небольшой — чуть больше 2 км, но крайне важный».

«Раньше местные жители ехали к метро в час пик около 40 минут — в объезд, через Киевское шоссе. Прямая дорога займёт 7—10 минут. Колоссальная экономия времени», — отметил мэр.

Собянин заявил, что «новая связка между Киевским и Калужским шоссе будет уже шестой по счёту».

«До их появления переехать с одной магистрали на другую можно было только через МКАД и малую бетонку. Теперь есть МКАД, ЦКАД, трасса Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе и четыре местные дороги», — добавил глава города.

Ранее сообщалось, что Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды (СВХ), который связывает Открытое и Ярославское шоссе с транспортной развязкой на пересечении СВХ с проспектом Мира.

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