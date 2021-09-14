В Российском союзе автостраховщиков прокомментировали инициативу по отмене обязательного техосмотра

Заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов прокомментировал инициативу по отмене обязательного техосмотра.

«Сейчас кто-то проходит техосмотр, а кто-то нет. Поэтому за последние годы появились проблемы, было много недобросовестных, мошеннических действий. Появлялись различные посредники и предлагали проходить техосмотр, не приезжая в пункт технического осмотра», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, в данном случае многое зависит от человека и его отношения к транспортным средствам, насколько ответственно он подходит к контролю технического состояния своей машины.

«При смене собственника, если автомобиль старше четырёх лет, он всё же должен будет пройти техосмотр. Поэтому сказать, что теперь обязательного техосмотра не будет, нельзя. Он остаётся обязательным для общественного транспорта и юридических лиц», — пояснил Ефремов.

Он добавил, что если владельцы, которые бережно относятся к своим машинам, будут получать дополнительные льготы, то они станут проходить проверку и в добровольном порядке.

Ранее сообщалось, что правительство поддержит проект об отмене обязательного техосмотра автомобилей.

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с газетой «Известия» назвал инициативу «правильным движением, особенно в свете того, что происходит сейчас с техосмотром».