Мурашко сообщил, что во все регионы России поставили вакцину от гриппа

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, что во все регионы России поставили вакцину от гриппа.
Мурашко сообщил, что во все регионы России поставили вакцину от гриппа
  • РИА Новости

«Мы, в том числе, сегодня поставили во все регионы России, помимо вакцины против новой коронавирусной инфекции и вакцину против гриппа, и вакцинация сегодня уже началась», — заявил министр.

Также Мурашко заявил, что в стране от коронавирусной инфекции COVID-19 вакцинировали более 46 млн граждан.

Иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.

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