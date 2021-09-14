Мурашко сообщил, что во все регионы России поставили вакцину от гриппа
- РИА Новости
«Мы, в том числе, сегодня поставили во все регионы России, помимо вакцины против новой коронавирусной инфекции и вакцину против гриппа, и вакцинация сегодня уже началась», — заявил министр.
Также Мурашко заявил, что в стране от коронавирусной инфекции COVID-19 вакцинировали более 46 млн граждан.
Иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.