Российский вице-премьер высказался о моратории на проверки малого бизнеса
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«Установлен не только мораторий на проверки, но и включение этих проверок в ежегодные планы. Это затронет примерно 120 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства и, соответственно, достаточно серьёзно снизит административную нагрузку на малые и средние предприятия», — цитирует его ТАСС.
9 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление правительства о продлении на год моратория на проверки субъектов малого предпринимательства.
До этого в Госдуме поддержали продление моратория на проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год.