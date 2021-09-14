Российский вице-премьер высказался о моратории на проверки малого бизнеса

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Руководитель аппарата правительства России, вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что мораторий на проверки в 2022 году затронет около 120 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства в стране.
Российский вице-премьер высказался о моратории на проверки малого бизнеса
  • Pixabay

«Установлен не только мораторий на проверки, но и включение этих проверок в ежегодные планы. Это затронет примерно 120 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства и, соответственно, достаточно серьёзно снизит административную нагрузку на малые и средние предприятия», — цитирует его ТАСС.

9 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление правительства о продлении на год моратория на проверки субъектов малого предпринимательства.

До этого в Госдуме поддержали продление моратория на проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год.

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