Российский вице-премьер высказался о моратории на проверки малого бизнеса

Руководитель аппарата правительства России, вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что мораторий на проверки в 2022 году затронет около 120 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства в стране.

«Установлен не только мораторий на проверки, но и включение этих проверок в ежегодные планы. Это затронет примерно 120 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства и, соответственно, достаточно серьёзно снизит административную нагрузку на малые и средние предприятия», — цитирует его ТАСС.

9 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление правительства о продлении на год моратория на проверки субъектов малого предпринимательства.

До этого в Госдуме поддержали продление моратория на проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год.