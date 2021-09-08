В Госдуме поддержали продление моратория на проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что правительство России решило продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год.

«Считаю, что это очень правильный и долгожданный (со стороны бизнеса) шаг, считаю, что он будет крайне положительно воспринят в бизнес-сообществе», — отметил Гутенёв.

Он выразил надежду, что политика по формированию «ещё более благоприятной предпринимательской среды» коснётся всех без исключения регионов и для бизнеса будет создана «комфортная экосреда».

«Те шаги, которые правительство делает, продлевая сроки, когда отсутствие проверок будет формировать привлекательную в том числе инвестиционную модель, эта инициатива крайне положительна», — заключил собеседник RT.

Российский премьер Михаил Мишустин заявил, что правительство решило продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год.