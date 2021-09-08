Кабмин продлил мораторий на проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год

Правительство России решило продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год, заявил российский премьер Михаил Мишустин.

«Сегодня хочу сказать, что правительством принято решение о продлении моратория на плановые проверки представителей малого предпринимательства на следующий год», — цитирует ТАСС Мишустина.

Ранее президент России Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос об отсрочке проверок бизнеса на пять лет через год.

Председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии COVID-19 на бизнес.