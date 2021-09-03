Путин предложил рассмотреть вопрос об отсрочке проверок бизнеса через год

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Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос об отсрочке проверок бизнеса на пять лет через год.
Путин предложил рассмотреть вопрос об отсрочке проверок бизнеса через год
  • © РИА Новости / Евгений Паулин

«Пять лет — это, конечно, большой срок… Нам нужно посмотреть, как инвесторы реализуют заявленные планы. И как они пользуются теми мерами поддержки, которые в целом проработаны, и это такой инструментарий, на мой взгляд, очень хороший. Поэтому, действительно, давайте через год вернёмся к этому предложению», — цитирует РИА Новости Путина.

Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева рассказала о мерах поддержки малого и среднего бизнеса во время пандемии. В беседе с ФАН она отметила, что необходимы не новые меры поддержки, а понимание со стороны органов контрольно-надзорной деятельности.

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