Путин предложил рассмотреть вопрос об отсрочке проверок бизнеса через год

Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос об отсрочке проверок бизнеса на пять лет через год.

«Пять лет — это, конечно, большой срок… Нам нужно посмотреть, как инвесторы реализуют заявленные планы. И как они пользуются теми мерами поддержки, которые в целом проработаны, и это такой инструментарий, на мой взгляд, очень хороший. Поэтому, действительно, давайте через год вернёмся к этому предложению», — цитирует РИА Новости Путина.

Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева рассказала о мерах поддержки малого и среднего бизнеса во время пандемии. В беседе с ФАН она отметила, что необходимы не новые меры поддержки, а понимание со стороны органов контрольно-надзорной деятельности.