Путин заявил о важности сохранения макроэкономической стабильности в России 

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Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сохранить макроэкономическую стабильность и сбалансированность бюджета России.
Путин заявил о важности сохранения макроэкономической стабильности в России 
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Об этом президент сказал в ходе совещания с членами правительства и руководством партии «Единая Россия».

Путин напомнил, что федеральный бюджет на следующие три года будет приниматься новым составом Госдумы.

Он отметил, что крайне важно обеспечить преемственность, слаженную командную работу правительства и парламентских фракций.

«Важно сохранить макроэкономическую стабильность, сбалансированность бюджета. Рассчитываю, что именно в этом ключе мы с вами будем двигаться дальше», — резюмировал Путин.

Также глава государства отметил, что правительство страны «очень неплохо себя показало» во время острой фазы пандемии.

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