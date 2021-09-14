Путин заявил, что кабмин «очень неплохо себя показал» в период пандемии

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Российский президент Владимир Путин заявил, что правительство страны «очень неплохо себя показало» во время острой фазы пандемии.
Путин заявил, что кабмин «очень неплохо себя показал» в период пандемии
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Об этом он сказал в ходе совещания.

По словам Путина, многие вещи «можно было бы наверняка делать и лучше, и эффективнее, и своевременнее».

«Но в целом правительство очень неплохо себя показало в период пандемии в острой её фазе», — заявил президент.

Он добавил, что кабмин достаточно энергично, быстро, выверенно принимал решения совместно с Госдумой, были налажены эффективный контакт и взаимодействие, «ничего не затянули в этом смысле».

«Мне бы очень хотелось рассчитывать на то, что и в нормальной ситуации, не связанной ни с какими кризисами, в будущем будет выстроена работа именно в таком ключе», — заявил президент.

Ранее Путин призвал сохранить слаженную работу между парламентом и правительством.

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