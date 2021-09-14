Путин призвал сохранить слаженную работу между парламентом и правительством

Российский президент Владимир Путин заявил, что очень важно сохранить слаженную работу между парламентом и правительством.

Об этом глава государства сказал в ходе совещания с членами правительства и руководством партии «Единая Россия».

«Я знаю, что «Единая Россия», её действующие депутаты и кандидаты на предстоящих выборах тесно работают с профильными министерствами, вице-премьерами по каждому направлению», — заявил Путин.

По его словам, необходимо сохранить такую слаженную работу между парламентом и правительством, поскольку от неё зависит конечный результат.

RT ведёт трансляцию.