Путин призвал сохранить слаженную работу между парламентом и правительством

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Российский президент Владимир Путин заявил, что очень важно сохранить слаженную работу между парламентом и правительством.
Путин призвал сохранить слаженную работу между парламентом и правительством
  • © AP

Об этом глава государства сказал в ходе совещания с членами правительства и руководством партии «Единая Россия».

«Я знаю, что «Единая Россия», её действующие депутаты и кандидаты на предстоящих выборах тесно работают с профильными министерствами, вице-премьерами по каждому направлению», — заявил Путин.

По его словам, необходимо сохранить такую слаженную работу между парламентом и правительством, поскольку от неё зависит конечный результат.

RT ведёт трансляцию.

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