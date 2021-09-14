В Кирове сообщили о начале отопительного сезона

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В большинстве районов Кировской области коммунальные службы включили отопление в период с 7 по 14 сентября.
В Кирове сообщили о начале отопительного сезона
  • Pixabay

Об этом сообщает progorod43.

В администрации Кирова уточнили, что отопление в домах начнёт появляться с 15 сентября, но в некоторых районах его подключили раньше времени.

Как передаёт «Реальное время», в Казани отопительный сезон начнётся 16 сентября.

92 детсада и шесть больниц уже получили тепло по заявкам, сообщили в пресс-службе исполкома города.

Отмечается, что все 826 соцобъектов Казани готовы к началу отопительного сезона. 98,5% многоквартирных домов также готовы к подаче тепла.

Ранее сообщалось, что в Москве запустили горячую линию по вопросам включения отопления.

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