В Кирове сообщили о начале отопительного сезона

В большинстве районов Кировской области коммунальные службы включили отопление в период с 7 по 14 сентября.

Об этом сообщает progorod43.

В администрации Кирова уточнили, что отопление в домах начнёт появляться с 15 сентября, но в некоторых районах его подключили раньше времени.

Как передаёт «Реальное время», в Казани отопительный сезон начнётся 16 сентября.

92 детсада и шесть больниц уже получили тепло по заявкам, сообщили в пресс-службе исполкома города.

Отмечается, что все 826 соцобъектов Казани готовы к началу отопительного сезона. 98,5% многоквартирных домов также готовы к подаче тепла.

Ранее сообщалось, что в Москве запустили горячую линию по вопросам включения отопления.