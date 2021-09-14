В Москве запустили горячую линию по вопросам отопления

В Москве запустили горячую линию по вопросам включения отопления.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Перед началом отопительного сезона традиционно растёт число звонков в единый диспетчерский центр, который принимает обращения в сфере ЖКХ. Чтобы москвичам было проще дозвониться и получить нужную информацию, мы, как и в предыдущие годы, открыли отдельную горячую линию», — заявил глава общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

Выделенную горячую линию по вопросам отопления впервые запустили в 2019 году. За два года в период её работы принято свыше 500 тыс. звонков. В 2020-м принимать обращения также помогал голосовой помощник.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за низких температур отопительный сезон в Челябинске начался досрочно.