МАК создал комиссию по расследованию авиакатастрофы в Белгородской области
- © ГУ МЧС России по Белгородской области
Об этом говорится в сообщении на сайте МАК.
«Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что в результате данного происшествия находившийся в самолёте пилот погиб, а сам самолёт сгорел.
Ранее сообщалось, что легкомоторный самолёт упал между сёлами Бехтеевка и Соколовка в Белгородской области.