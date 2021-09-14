МАК создал комиссию по расследованию авиакатастрофы в Белгородской области

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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию для расследования падения частного легкомоторного самолёта в Белгородской области.
МАК создал комиссию по расследованию авиакатастрофы в Белгородской области
  • © ГУ МЧС России по Белгородской области

Об этом говорится в сообщении на сайте МАК.

«Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что в результате данного происшествия находившийся в самолёте пилот погиб, а сам самолёт сгорел.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолёт упал между сёлами Бехтеевка и Соколовка в Белгородской области.

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