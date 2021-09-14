Вице-премьер Голикова рассказала о выплатах учителям за классное руководство

Короткая ссылка
Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания с российским лидером Владимиром Путиным рассказала о выплатах учителям за классное руководство.
Вице-премьер Голикова рассказала о выплатах учителям за классное руководство
  • globallookpress.com

«Кроме выплат семьям с детьми и пенсионерам, в соответствии с вашими поручениями осуществляются ежемесячные выплаты пяти тысяч рублей за классное руководство учителям школ, а с 1 сентября этого года — кураторам групп в колледжах. Всего такие выплаты получают 915 тысяч наших граждан», — сообщила Голикова.

Ранее сообщалось, что на выплату ежемесячных вознаграждений кураторам групп в колледжах и техникумах будет дополнительно направлено более 479,6 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал российский премьер Михаил Мишустин.

Также телеканал «360» сообщал, что выплату за подготовку двух и более стобалльников на Едином госэкзамене в Московской области получили 96 учителей. Им перечислили по 150 тыс. рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить