Вице-премьер Голикова рассказала о выплатах учителям за классное руководство

Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания с российским лидером Владимиром Путиным рассказала о выплатах учителям за классное руководство.

«Кроме выплат семьям с детьми и пенсионерам, в соответствии с вашими поручениями осуществляются ежемесячные выплаты пяти тысяч рублей за классное руководство учителям школ, а с 1 сентября этого года — кураторам групп в колледжах. Всего такие выплаты получают 915 тысяч наших граждан», — сообщила Голикова.

Ранее сообщалось, что на выплату ежемесячных вознаграждений кураторам групп в колледжах и техникумах будет дополнительно направлено более 479,6 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал российский премьер Михаил Мишустин.

Также телеканал «360» сообщал, что выплату за подготовку двух и более стобалльников на Едином госэкзамене в Московской области получили 96 учителей. Им перечислили по 150 тыс. рублей.