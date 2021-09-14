Голикова рассказала о пособиях для беременных женщин

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Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания с российским лидером Владимиром Путиным рассказала о пособиях для беременных женщин.
Голикова рассказала о пособиях для беременных женщин
  • РИА Новости

Голикова сообщила, что «с 1 июля беременные женщины, вставшие на медицинский учёт в ранние сроки и признанные нуждающиеся получают ежемесячное пособие в размере половины прожиточного минимума».

«На 13 сентября пособие уже назначено почти 93 тысячам женщин на общую сумму 892 миллиона рублей. Предполагаем, что в 2021 году такую поддержку получат 410 тысяч беременных женщин», — заявила вице-премьер.

В начале августа заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина заявила, что Пенсионный фонд зарегистрировал почти 2 млн обращений за выплатой нуждающимся беременным и одиноким родителям.

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