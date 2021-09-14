Воробьёв поручил взять на контроль города Подмосковья с большим числом мигрантов

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил правоохранительным органам взять на контроль города региона, где компактно проживают мигранты.

Глава региона заявил об этом на оперативном совещании с руководителем областного главка СК России Александром Стариковым и начальником ГУ МВД России по Московской области Виктором Пауковым.

«Я прошу уделить внимание тем городам, где компактно проживают мигранты. Безусловно, взять на жёсткий контроль. Нам важно проанализировать в целом ситуацию и снять тревогу, которая справедливо складывается у людей», — цитирует Интерфакс Воробьёва.

По его словам, в регионе работает большое количество иностранных граждан.

Ранее стало известно, что губернатор Московской области распорядился закрыть общежитие для мигрантов в Сергиево-Посадском городском округе, чего ранее потребовали местные жители после убийства женщины двумя иностранными гражданами.