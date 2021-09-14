Психолог рассказал, как бороться с эмоциональным выгоранием

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Психолог Павел Жавнеров рассказал, как бороться с эмоциональным выгоранием.
Психолог рассказал, как бороться с эмоциональным выгоранием
  • Pixabay

«Рекомендовать можно несколько направлений. Первое — это обстоятельства. Если у человека тяжёлый период, он должен специально отдыхать. Это могут быть спорт, прогулки — что угодно, что перезагрузит его сознание и позволит отвлечься от проблем, проектов», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, также рекомендуются медитации, отвлечённая деятельность вроде рисования или вышивания.

Вторым направлением Жавнеров считает образ жизни.

«Человеку надо правильно питаться и хорошо высыпаться. Потому что если человек не высыпается, падает его продуктивность, он хуже справляется с задачами, и повышается уровень стресса», — пояснил психолог.

Если человек часто испытывает злость, раздражение, обиду и страх, то лучше обратиться за помощью к специалисту, считает Жавнеров.

Ранее психолог Светлана Шевченко в беседе с ФАН рассказала о причинах появления синдрома эмоционального выгорания.

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