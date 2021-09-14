Ветеранам в столице к 80-й годовщине битвы под Москвой выплатят по 40 тысяч рублей

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В этом году ветераны-москвичи к 80-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой получат по 40 тыс. рублей.
Ветеранам в столице к 80-й годовщине битвы под Москвой выплатят по 40 тысяч рублей
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

«Ветераны-москвичи получат единовременную материальную помощь в связи с 80-й годовщиной начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. По сравнению с 2019 годом размер выплаты будет увеличен в два раза и составит 40 тыс. рублей», — сообщили ТАСС в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

В апреле около 1,2 млн россиян получили выплаты в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Также премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что поддержка ветеранов со стороны государства должна быть постоянной и ощутимой.

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