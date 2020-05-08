Выплаты к 75-летию Победы в апреле получили более миллиона россиян

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что около 1,2 млн россиян получили в апреле выплаты в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Об этом она заявила на совещании с участием премьер-министра Михаила Мишустина по социально-экономическим вопросам.

«Мы в апреле осуществили эту выплату в размере 71,4 млрд рублей 1,2 млн наших граждан. Мы очень надеемся, поскольку эти выплаты были осуществлены в апреле, что они дошли до каждого ветерана и участника Великой Отечественной войны», — приводит ТАСС слова Голиковой.

Мишустин отметил, что поддержка ветеранов со стороны государства должна быть постоянной и ощутимой.

Ранее в Санкт-Петербурге рассказали о досрочных выплатах ветеранам, узникам концлагерей и труженикам тыла.