Выплаты к 75-летию Победы в апреле получили более миллиона россиян

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Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что около 1,2 млн россиян получили в апреле выплаты в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Выплаты к 75-летию Победы в апреле получили более миллиона россиян
  • РИА Новости

Об этом она заявила на совещании с участием премьер-министра Михаила Мишустина по социально-экономическим вопросам.

«Мы в апреле осуществили эту выплату в размере 71,4 млрд рублей 1,2 млн наших граждан. Мы очень надеемся, поскольку эти выплаты были осуществлены в апреле, что они дошли до каждого ветерана и участника Великой Отечественной войны», — приводит ТАСС слова Голиковой.

Мишустин отметил, что поддержка ветеранов со стороны государства должна быть постоянной и ощутимой.

Ранее в Санкт-Петербурге рассказали о досрочных выплатах ветеранам, узникам концлагерей и труженикам тыла.

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