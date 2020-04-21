В Петербурге рассказали о досрочных выплатах ветеранам

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге рассказали о досрочных выплатах ветеранам, узникам концлагерей и труженикам тыла.
В Петербурге рассказали о досрочных выплатах ветеранам
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

На онлайн-заседании городского правительства губернатор Александр Беглов заявил, что приоритетное направление работы Смольного — социальная поддержка.

«Мы начнём выплачивать деньги ветеранам и узникам, труженикам тыла на месяц раньше, чем планировали, то есть в июне», — сказал он.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 1,2 млн жителей Московской области получили вторую часть выплат за режим самоизоляции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить