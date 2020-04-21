В Петербурге рассказали о досрочных выплатах ветеранам

В Санкт-Петербурге рассказали о досрочных выплатах ветеранам, узникам концлагерей и труженикам тыла.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

На онлайн-заседании городского правительства губернатор Александр Беглов заявил, что приоритетное направление работы Смольного — социальная поддержка.

«Мы начнём выплачивать деньги ветеранам и узникам, труженикам тыла на месяц раньше, чем планировали, то есть в июне», — сказал он.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 1,2 млн жителей Московской области получили вторую часть выплат за режим самоизоляции.