В Петербурге рассказали о досрочных выплатах ветеранам
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- РИА Новости
Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».
На онлайн-заседании городского правительства губернатор Александр Беглов заявил, что приоритетное направление работы Смольного — социальная поддержка.
«Мы начнём выплачивать деньги ветеранам и узникам, труженикам тыла на месяц раньше, чем планировали, то есть в июне», — сказал он.
Ранее телеканал «360» сообщал, что более 1,2 млн жителей Московской области получили вторую часть выплат за режим самоизоляции.