Голикова назвала число прошедших углублённую диспансеризацию россиян

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В России с 1 июля прошли углублённую диспансеризацию около 212 тыс. человек. Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания с российским лидером Владимиром Путиным.
Голикова назвала число прошедших углублённую диспансеризацию россиян
  • РИА Новости

«Всего за период с 1 июля пока прошло углублённую диспансеризацию небольшое количество граждан — это порядка 212 тыс. человек», — сообщила она.

По её словам, из прошедших углублённую диспансеризацию 84% граждан переболели коронавирусом и имеют два и более хронических заболевания.

Она добавила, что по итогам диспансеризации 58,2% граждан подлежат диспансерному наблюдению.

RT ведёт трансляцию совещания.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье диспансеризацию прошли почти 1 млн человек.

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