Голикова назвала число прошедших углублённую диспансеризацию россиян
- РИА Новости
«Всего за период с 1 июля пока прошло углублённую диспансеризацию небольшое количество граждан — это порядка 212 тыс. человек», — сообщила она.
По её словам, из прошедших углублённую диспансеризацию 84% граждан переболели коронавирусом и имеют два и более хронических заболевания.
Она добавила, что по итогам диспансеризации 58,2% граждан подлежат диспансерному наблюдению.
RT ведёт трансляцию совещания.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье диспансеризацию прошли почти 1 млн человек.