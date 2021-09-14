Голикова назвала число прошедших углублённую диспансеризацию россиян

В России с 1 июля прошли углублённую диспансеризацию около 212 тыс. человек. Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания с российским лидером Владимиром Путиным.

«Всего за период с 1 июля пока прошло углублённую диспансеризацию небольшое количество граждан — это порядка 212 тыс. человек», — сообщила она.

По её словам, из прошедших углублённую диспансеризацию 84% граждан переболели коронавирусом и имеют два и более хронических заболевания.

Она добавила, что по итогам диспансеризации 58,2% граждан подлежат диспансерному наблюдению.

RT ведёт трансляцию совещания.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье диспансеризацию прошли почти 1 млн человек.