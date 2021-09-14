Шойгу: военнослужащие России получили единовременные выплаты по 15 тысяч рублей
- © AP
«Произведена единовременная денежная выплата 15 тыс. рублей всем военнослужащим вооружённых сил и курсантам, проходящим службу по состоянию на 31 августа текущего года», — сказал Шойгу.
Выплаты, в том числе пенсионерам, выполнены в соответствии с указом президента, подчеркнул министр.
«Выплаты завершены, о чём и докладываю», — сказал он.
Также вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей получили 39,3 млн пенсионеров.
13 сентября президент поручил выделить средства на индексацию зарплат военных и силовиков выше уровня инфляции.