Путин поручил проиндексировать зарплаты силовиков и военных выше инфляции

Президент России Владимир Путин поручил выделить средства на индексацию зарплат военных и силовиков выше уровня инфляции. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Так, правительству поручено при подготовке законопроекта о федеральном бюджете «предусмотреть бюджетные ассигнования на индексацию в 2022 и 2023 годах денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции».

Ранее Путин подписал указ о назначении единовременной выплаты военнослужащим. В соответствии с распоряжением главы государства, лица, которые находятся на военной службе по состоянию на 31 августа 2021 года, получат в сентябре по 15 тыс. рублей.

Как говорится в документе, выплата присуждена «в целях обеспечения социальной защиты».