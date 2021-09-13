Путин поручил проиндексировать зарплаты силовиков и военных выше инфляции

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Президент России Владимир Путин поручил выделить средства на индексацию зарплат военных и силовиков выше уровня инфляции. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин поручил проиндексировать зарплаты силовиков и военных выше инфляции
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Так, правительству поручено при подготовке законопроекта о федеральном бюджете «предусмотреть бюджетные ассигнования на индексацию в 2022 и 2023 годах денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции».

Ранее Путин подписал указ о назначении единовременной выплаты военнослужащим. В соответствии с распоряжением главы государства, лица, которые находятся на военной службе по состоянию на 31 августа 2021 года, получат в сентябре по 15 тыс. рублей. 

Как говорится в документе, выплата присуждена «в целях обеспечения социальной защиты».

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