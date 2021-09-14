В Центре конъюнктурных исследований прокомментировали идею предоставлять три выходных после вакцинации

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Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал идею предоставлять три выходных после вакцинации.
В Центре конъюнктурных исследований прокомментировали идею предоставлять три выходных после вакцинации
  • Reuters

В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что трудовые ресурсы и капитал — основа экономического роста.

«Если вы сокращаете долю труда, то есть долю занятых, у вас падает производительность, у вас, естественно, упадёт пропорционально работе за три дня объём созданных товаров и услуг», — отметил эксперт.

Вместе с тем, по его словам, с точки зрения интенсификации процесса вакцинации это может иметь смысл.

Как добавил Остапкович, частный бизнес должен сам решать, предоставлять ли выходные, исходя из своих возможностей.

Ранее первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал в беседе с газетой «Известия» прокомментировал идею предоставлять три выходных после вакцинации.

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