Аксёнов заявил о планах строительства нового курортного города в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что местом строительства нового курортного города на полуострове станет Сакский район.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Западное побережье — там крупные игроки готовы построить населённый пункт с проживанием около 50 тыс. жителей. Это и отдых в курортный сезон. На мой взгляд, идея правильная, поддержана нами. Сейчас идут расчёты. Это Западный Крым, Сакский район, большие свободные площади. Есть понимание, что это будет востребовано», — сказал Аксёнов.

Как передаёт «Крым 24», в настоящее время идёт техническое обоснование. Аксёнов уточнил, что будет создан объём номерного фонда около 10 тыс.

«Идёт расчёт и техническое обоснование. Пока нет расчётов», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Крыму намерены сертифицировать и предоставлять налоговые преференции отелям и курортному бизнесу, применяющим зелёные технологии.