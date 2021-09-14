Аксёнов заявил о планах строительства нового курортного города в Крыму

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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что местом строительства нового курортного города на полуострове станет Сакский район.
Аксёнов заявил о планах строительства нового курортного города в Крыму
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Западное побережье — там крупные игроки готовы построить населённый пункт с проживанием около 50 тыс. жителей. Это и отдых в курортный сезон. На мой взгляд, идея правильная, поддержана нами. Сейчас идут расчёты. Это Западный Крым, Сакский район, большие свободные площади. Есть понимание, что это будет востребовано», — сказал Аксёнов.

Как передаёт «Крым 24», в настоящее время идёт техническое обоснование. Аксёнов уточнил, что будет создан объём номерного фонда около 10 тыс.

«Идёт расчёт и техническое обоснование. Пока нет расчётов», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Крыму намерены сертифицировать и предоставлять налоговые преференции отелям и курортному бизнесу, применяющим зелёные технологии.

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