Власти Крыма намерены сертифицировать отели с зелёными технологиями

Короткая ссылка
В Крыму намерены сертифицировать и предоставить некоторые налоговые преференции отелям и курортному бизнесу, применяющим в работе зелёные технологии, заявил глава Министерства курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Власти Крыма намерены сертифицировать отели с зелёными технологиями
  • @TourismCrimea
  • Twitter

По его словам, власти региона поставили цель на ближайшее время сформировать экологический рейтинг, который позволит предоставить бизнесу ряд дополнительных преференций по налогам и обеспечит экономическую эффективность, в том числе за счёт переработки и раздельного сбора мусора.

В настоящее время власти разрабатывают критерии экологической сертификации средств размещения. Среди них, например, будет учитываться применение электротранспорта, создание условий для раздельного сбора мусора, применение экологически чистых материалов при проектировании и строительстве.

«Критериев достаточно большое количество. Наша задача — их грамотно скомпоновать, чтобы они были прежде всего исполнимы и не зарегулированы, интересны бизнесу», — приводит ТАСС слова Волченко.

Полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов ранее обвинил Украину в умышленном создании условий для ухудшения экологической обстановки в Крыму.

В августе с косы Беляус, которая расположена на западном побережье Крыма, силами МУП «Черномор-строй-сервис» вывезли 60 тонн мусора и установили урны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить