Власти Крыма намерены сертифицировать отели с зелёными технологиями

В Крыму намерены сертифицировать и предоставить некоторые налоговые преференции отелям и курортному бизнесу, применяющим в работе зелёные технологии, заявил глава Министерства курортов и туризма республики Вадим Волченко.

По его словам, власти региона поставили цель на ближайшее время сформировать экологический рейтинг, который позволит предоставить бизнесу ряд дополнительных преференций по налогам и обеспечит экономическую эффективность, в том числе за счёт переработки и раздельного сбора мусора.

В настоящее время власти разрабатывают критерии экологической сертификации средств размещения. Среди них, например, будет учитываться применение электротранспорта, создание условий для раздельного сбора мусора, применение экологически чистых материалов при проектировании и строительстве.

«Критериев достаточно большое количество. Наша задача — их грамотно скомпоновать, чтобы они были прежде всего исполнимы и не зарегулированы, интересны бизнесу», — приводит ТАСС слова Волченко.

Полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов ранее обвинил Украину в умышленном создании условий для ухудшения экологической обстановки в Крыму.

В августе с косы Беляус, которая расположена на западном побережье Крыма, силами МУП «Черномор-строй-сервис» вывезли 60 тонн мусора и установили урны.