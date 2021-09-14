Число госпитализированных после ЧП с L-410 в Иркутской области возросло до 11
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
«В районной больнице в настоящее время восемь человек. Вчера в стационаре было семь человек, а сегодня обратилась в больницу женщина, которая первая отказалась от госпитализации», — рассказали в пресс-службе.
Женщину госпитализировали, её состояние удовлетворительное.
При этом в Иркутской областной больнице находятся ещё три пациента, двое из них — в реанимации.
12 сентября в Иркутской области в результате жёсткой посадки самолёта L-410 12 человек пострадали и четверо погибли.
Как рассказал губернатор региона Игорь Кобзев, четыре человека находятся в тяжёлом состоянии.
Возбуждено уголовное дело. 15 сентября в регионе объявлен траур.