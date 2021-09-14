Число госпитализированных после ЧП с L-410 в Иркутской области возросло до 11

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В Иркутской области одна из пассажирок совершившего жёсткую посадку самолёта L-410, ранее отказавшаяся от госпитализации, обратилась за помощью к медицинским работникам. Общее число госпитализированных возросло до 11.
Число госпитализированных после ЧП с L-410 в Иркутской области возросло до 11
  • © Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«В районной больнице в настоящее время восемь человек. Вчера в стационаре было семь человек, а сегодня обратилась в больницу женщина, которая первая отказалась от госпитализации», — рассказали в пресс-службе.

Женщину госпитализировали, её состояние удовлетворительное.

При этом в Иркутской областной больнице находятся ещё три пациента, двое из них — в реанимации.

12 сентября в Иркутской области в результате жёсткой посадки самолёта L-410 12 человек пострадали и четверо погибли.

Как рассказал губернатор региона Игорь Кобзев, четыре человека находятся в тяжёлом состоянии.

Возбуждено уголовное дело. 15 сентября в регионе объявлен траур.

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