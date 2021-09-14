Отец и мать убитой в Тюмени девочки не явились в суд по делу о лишении родительских прав

Отец убитой в конце июня 9-летней девочки из Тюмени Сергей Муравьёв не явился в суд по делу о лишении родительских прав в отношении двух его детей. Мать несовершеннолетних Гузель Муравьёва также не пришла на заседание.

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РИА Новости