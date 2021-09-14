Отец и мать убитой в Тюмени девочки не явились в суд по делу о лишении родительских прав

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Отец убитой в конце июня 9-летней девочки из Тюмени Сергей Муравьёв не явился в суд по делу о лишении родительских прав в отношении двух его детей. Мать несовершеннолетних Гузель Муравьёва также не пришла на заседание.
Отец и мать убитой в Тюмени девочки не явились в суд по делу о лишении родительских прав
  • © Наталья Горшкова
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Тюменского областного суда.

«Суд рассмотрел ходатайство органа опеки об увеличении исковых требований: привлечь в качестве ответчика Сергея Муравьёва, рассмотреть вопрос о лишении его родительских прав. Ранее орган опеки подавал иск только в отношении гражданки Муравьёвой. Самого Муравьёва на процессе не было, его интересы защищал представитель. Гузель Муравьёва также в суд не явилась», — сообщили пресс-службе.

Следующее судебное заседание назначено на 28 октября.

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