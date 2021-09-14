Депутат Афонский рассказал о важности законопроекта об отмене обязательного техосмотра

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Анастасия Румянцева
Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что депутаты «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий отмену обязательного техосмотра для автомобилей,
Депутат Афонский рассказал о важности законопроекта об отмене обязательного техосмотра
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«На мой взгляд, правила технического осмотра морально устарели. Не для всех транспортных средств технический осмотр отменяется. Он остаётся для коммерческого транспорта, и это действительно важно. То есть для автобусов, грузовиков он сохраняется, потому что необходимо обеспечить безопасность групповых перевозок граждан и, конечно, тяжёлого транспорта. При сохранении обязательного технического осмотра при смене владельца мы обеспечим надлежащее состояние автомобиля и, соответственно, безопасность всех участников дорожного движения, что тоже, на мой взгляд, крайне важно», — подчеркнул Афонский.

По мнению депутата, данные изменения в правилах прохождения технического осмотра давно назрели.

«Поэтому эту инициативу можно и нужно приветствовать и поддерживать. На мой взгляд, автовладельцы хорошо воспримут эти изменения в законодательстве... Очень комплексный и важный законопроект для всего автомобильного сообщества», — заключил он.

Ранее сообщалось, что депутаты «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий отмену обязательного техосмотра для автомобилей.

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