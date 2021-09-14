Минцифры России планирует ограничивать использование сетей связи во время ЧС
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Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.
«Утвердить прилагаемое положение о приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении использования любых сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — говорится в документе.
Как уточняется, решение о приостановлении или ограничении использования сетей и средств связи не должно приводить к нарушению управления технологическими процессами производства, в результате которого могут возникнуть другие чрезвычайные ситуации.
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