Минцифры России планирует ограничивать использование сетей связи во время ЧС

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России планирует с марта 2022 года принимать решения об ограничении и приостановлении использования любых сетей и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Минцифры России планирует ограничивать использование сетей связи во время ЧС
  • Pixabay

Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

«Утвердить прилагаемое положение о приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении использования любых сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — говорится в документе.

Как уточняется, решение о приостановлении или ограничении использования сетей и средств связи не должно приводить к нарушению управления технологическими процессами производства, в результате которого могут возникнуть другие чрезвычайные ситуации.

Ранее руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил обеспечить студентов бесплатным доступом в интернет. 

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