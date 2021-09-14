Песков адресовал в профильные ведомства вопрос о работе зарубежных IT-компаний

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рекомендовал журналистам обратиться в профильные ведомства с вопросом, существует ли угроза ухода зарубежных IT-корпораций из России, отметив, что это не вопрос Кремля.

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