В аэропорту Ростова-на-Дону начали проводить тестирование на COVID-19

В Ростове-на-Дону в аэропорту Платов теперь можно пройти экспресс-тестирование на коронавирус.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Такая услуга появилась в мобильных лабораториях. Услуга платная. Результат пассажир получает в течение 15 минут.

Также пассажиры могут сделать ПЦР-тест, но результат они смогут узнать лишь спустя 24 часа.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН прокомментировала ситуацию в туротрасли.