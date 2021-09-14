В аэропорту Ростова-на-Дону начали проводить тестирование на COVID-19
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Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Такая услуга появилась в мобильных лабораториях. Услуга платная. Результат пассажир получает в течение 15 минут.
Также пассажиры могут сделать ПЦР-тест, но результат они смогут узнать лишь спустя 24 часа.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН прокомментировала ситуацию в туротрасли.