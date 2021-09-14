В аэропорту Ростова-на-Дону начали проводить тестирование на COVID-19

Короткая ссылка
В Ростове-на-Дону в аэропорту Платов теперь можно пройти экспресс-тестирование на коронавирус.
В аэропорту Ростова-на-Дону начали проводить тестирование на COVID-19
  • © Международный аэропорт "Платов"
  • Facebook

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу аэропорта.    

Такая услуга появилась в мобильных лабораториях. Услуга платная. Результат пассажир получает в течение 15 минут.

Также пассажиры могут сделать ПЦР-тест, но результат они смогут узнать лишь спустя 24 часа.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН прокомментировала ситуацию в туротрасли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить