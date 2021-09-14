В Москве завершают благоустройство рядом со станцией БКЛ «Проспект Вернадского»

Заммэра Москвы Пётр Бирюков рассказал о благоустройстве территории вокруг станции Большой кольцевой линии «Проспект Вернадского», которая должна открыться для пассажиров в этом году.

Об этом сообщает kp.ru.

Специалисты уложили новый газон, сделали пешеходные тропинки, установили современные остановки городского транспорта с Wi-Fi и зарядками для гаджетов, энергосберегающие фонари. Основной объём работ по благоустройству прилегающей к станции территории уже завершён, сообщил Бирюков.

«После благоустройства прилегающая к метро территория стала удобной и функциональной, появился новый пешеходный маршрут, который связал парк 50-летия Октября со станцией БКЛ «Проспект Вернадского», — заявил руководитель комплекса городского хозяйства.

Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству на северо-западе столицы.