Учитель года рассказал, когда следует начинать готовиться к ЕГЭ

Учитель обществознания и права, абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2018», народный учитель Чеченской Республики Алихан Динаев объяснил, когда ученикам стоит начинать подготовку к Единому государственному экзамену (ЕГЭ).

Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.

«В этом отношении действует правило: чем раньше начнёшь, тем лучше. Это не значит, что целенаправленную подготовку к ЕГЭ нужно вести с 7-го или 9-го класса. Если учебный год начинается 1 сентября, то обычно я своим ученикам говорю, что 2 сентября надо начинать подготовку целенаправленно к сдаче Единого госэкзамена. Я думаю, что даже тот ученик, который должным образом не занимался в течение предыдущих лет, за девять месяцев может добиться высоких результатов, и у меня в практике было очень много подобных примеров», — сказал он.

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