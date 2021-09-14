Власти Москвы и Подмосковья договорились о льготах на проезд на 2021—2023 годы
- © Официальный сайт Мэра Москвы
Об этом сообщает телеканал «360».
Соглашение об организации льготного транспортного обслуживания на 2021—2023 годы опубликовано на сайте московского правительства.
Бесплатный проезд распространяется на федеральные, региональные и городские льготные категории граждан. Среди них — ветераны Великой Отечественной войны и других боевых действий, пенсионеры, инвалиды всех групп, родители детей-инвалидов, почётные доноры.
Ранее сообщалось, что льготники Московской области смогут бесплатно ездить и на коммерческих маршрутах общественного транспорта региона.
ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Санкт-Петербург планирует закупить к весне 2022 года 2,7 тыс. новых автобусов.