Власти Москвы и Подмосковья договорились о льготах на проезд на 2021—2023 годы

Льготные категории жителей Москвы и Московской области смогут бесплатно ездить в наземном городском транспорте, метрополитене, пригородных электричках, на МЦК и других видах транспорта. Соответствующее соглашение подписали мэр Сергей Собянин и губернатор Алексей Воробьёв.

Об этом сообщает телеканал «360».

Соглашение об организации льготного транспортного обслуживания на 2021—2023 годы опубликовано на сайте московского правительства.

Бесплатный проезд распространяется на федеральные, региональные и городские льготные категории граждан. Среди них — ветераны Великой Отечественной войны и других боевых действий, пенсионеры, инвалиды всех групп, родители детей-инвалидов, почётные доноры.

Ранее сообщалось, что льготники Московской области смогут бесплатно ездить и на коммерческих маршрутах общественного транспорта региона.

ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Санкт-Петербург планирует закупить к весне 2022 года 2,7 тыс. новых автобусов.