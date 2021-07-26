Льготники Подмосковья смогут бесплатно ездить и на коммерческих маршрутах региона

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Льготники Московской области смогут бесплатно ездить и на коммерческих маршрутах общественного транспорта региона.
Льготники Подмосковья смогут бесплатно ездить и на коммерческих маршрутах региона
  • © РИА Новости / Илья Наймушин

Об этом сообщает телеканал «360».

«Сегодня будет объявлено о пилотном проекте, цель, смысл которого заключается в том, что человек, который имеет право на льготы, получит право в коммерческом маршруте также ехать бесплатно», — сказал губернатор Андрей Воробьёв.

По его словам, задача разработать такую льготу была поставлена профильным ведомствам.

Пилотный проект запускают на ряде маршрутов в пяти городских округах. Участвуют Одинцово, Люберцы, Чехов, Наро-Фоминск и Ленинский городской округ. Программа стартует 1 августа.

Всего в рамках проекта более 800 тыс. человек смогут пользоваться льготами и скидками на проезд на 145 коммерческих маршрутах.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что более 200 тыс. человек воспользовались бесплатными автобусами КМ в районе закрытых станций Сокольнической линии московского метро.

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