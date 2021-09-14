HR-эксперт рассказал о перспективах профессии программиста
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Об этом он сообщил в беседе с Inforeactor.
«Программисты всегда были востребованы и будут востребованы в ближайшее время. Люди, которые работают с кодом, создают то, что нас сейчас окружает. Профессия совершенствуется с совершенствованием технологий. Появляется много библиотек и новой информации, но обученный специалист в ближайшее время будет востребован точно», — заметил эксперт.
Ранее HR-директор технологической образовательной компании для предпринимателей «Like Центр» Джамиль Сулейманов заявил в беседе с ФАН, что набрать перспективных сотрудников становится сложнее.