HR-эксперт рассказал о перспективах профессии программиста

HR-эксперт Александр Сивогривов рассказал, что программисты на рынке труда будут востребованы ближайшие несколько лет и данная профессия не перестанет быть трендовой.

Об этом он сообщил в беседе с Inforeactor.

«Программисты всегда были востребованы и будут востребованы в ближайшее время. Люди, которые работают с кодом, создают то, что нас сейчас окружает. Профессия совершенствуется с совершенствованием технологий. Появляется много библиотек и новой информации, но обученный специалист в ближайшее время будет востребован точно», — заметил эксперт.

Ранее HR-директор технологической образовательной компании для предпринимателей «Like Центр» Джамиль Сулейманов заявил в беседе с ФАН, что набрать перспективных сотрудников становится сложнее.