Народный сход после убийства женщины в Сергиевом Посаде закончен

Люди, устроившие сход после убийства и изнасилования пенсионерки в деревне Бужаниново под Сергиевым Посадом, разошлись.

«Собравшимся жителям города разъяснили позицию правоохранительных органов и сообщили, что подозреваемые в совершении преступления задержаны», — цитирует ТАСС замглавы администрации городского округа Оксану Ероханову.

По её словам, на завтра назначена встреча главы с руководством предприятия, будет поднят вопрос расселения общежития иностранных граждан.

Ранее два иностранных гражданина были задержаны по подозрению в изнасиловании и убийстве пенсионерки в Сергиевом Посаде.