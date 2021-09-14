Народный сход после убийства женщины в Сергиевом Посаде закончен
«Собравшимся жителям города разъяснили позицию правоохранительных органов и сообщили, что подозреваемые в совершении преступления задержаны», — цитирует ТАСС замглавы администрации городского округа Оксану Ероханову.
По её словам, на завтра назначена встреча главы с руководством предприятия, будет поднят вопрос расселения общежития иностранных граждан.
Ранее два иностранных гражданина были задержаны по подозрению в изнасиловании и убийстве пенсионерки в Сергиевом Посаде.