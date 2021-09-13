Психолог рассказала, как вернуться в рабочий ритм после отпуска

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Эксперт по развитию личности и психолог Анастасия Волошина рассказала, как вернуться в рабочий ритм после отпуска.
Психолог рассказала, как вернуться в рабочий ритм после отпуска
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Культура отдыха, когда речь идёт об отпуске, очень важна. Огромное значение имеет то, как вы входите в отпуск и выходите из него, насколько плавно это происходит, нет ли резкой смены», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, резкая смена внутренних состояний и эмоциональный перепад могут навредить полученным впечатлениям. Рекомендуется примерно за неделю до начала отдыха добавлять в свою жизнь какие-то детали, настраивающие на отпуск. То же касается и возвращения к работе.

Ранее психолог Елена Друма в беседе с ФАН рассказала, как войти в рабочий ритм после летнего отпуска.

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