Автоюрист прокомментировал инициативу по отмене обязательного техосмотра

Автоюрист и эксперт по ДТП Александр Мельцев прокомментировал инициативу по отмене обязательного техосмотра.

«Мы видим, что по улицам ездят неплохие транспортные средства. А те нерадивые автовладельцы, чьи автомобили дымят и загрязняют окружающую среду, так они и раньше были, при обязательном техосмотре. Но их количество настолько минимально, что незаметно», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его мнению, автовладельцы, которые следили за своими машинами, будут делать это всегда.

Кроме того, отметил Мельцев, отмена обязательного техосмотра поспособствует тому, что граждане не будут тратить лишние деньги и время.

«Но автосервисы, которые проводили осмотры, конечно, в этом случае потеряют свою часть прибыли», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что правительство поддержит проект об отмене обязательного техосмотра автомобилей.

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с газетой «Известия» назвал инициативу «правильным движением, особенно в свете того, что происходит сейчас с техосмотром».