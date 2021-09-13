В Подмосковье рассказали о выплатах педагогам за подготовку стобалльников на ЕГЭ

Выплату за подготовку двух и более стобалльников на Едином госэкзамене в Московской области получили 96 учителей. Им перечислили по 150 тыс. рублей.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметила зампред регионального правительства Ирина Каклюгина, денежное поощрение для преподавателей по итогам ЕГЭ ввели в 2018 году. Оно стало ежегодным.

«Это хорошая адресная поддержка педагогов, чьи ученики показали высокие результаты на ЕГЭ», — сказала Каклюгина.

Ранее соосновательница Devar Анна Белова, входящая в рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет по версии Forbes, высказалась в беседе с ФАН о будущем смешанного образования.