В Подмосковье рассказали о выплатах педагогам за подготовку стобалльников на ЕГЭ

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Выплату за подготовку двух и более стобалльников на Едином госэкзамене в Московской области получили 96 учителей. Им перечислили по 150 тыс. рублей.
В Подмосковье рассказали о выплатах педагогам за подготовку стобалльников на ЕГЭ
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Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметила зампред регионального правительства Ирина Каклюгина, денежное поощрение для преподавателей по итогам ЕГЭ ввели в 2018 году. Оно стало ежегодным.

«Это хорошая адресная поддержка педагогов, чьи ученики показали высокие результаты на ЕГЭ», — сказала Каклюгина.

Ранее соосновательница Devar Анна Белова, входящая в рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет по версии Forbes, высказалась в беседе с ФАН о будущем смешанного образования.

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