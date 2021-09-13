В Подмосковье рассказали о выплатах педагогам за подготовку стобалльников на ЕГЭ
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Об этом сообщает телеканал «360».
Как отметила зампред регионального правительства Ирина Каклюгина, денежное поощрение для преподавателей по итогам ЕГЭ ввели в 2018 году. Оно стало ежегодным.
«Это хорошая адресная поддержка педагогов, чьи ученики показали высокие результаты на ЕГЭ», — сказала Каклюгина.
Ранее соосновательница Devar Анна Белова, входящая в рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет по версии Forbes, высказалась в беседе с ФАН о будущем смешанного образования.