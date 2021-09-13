В Росстате сообщили, что более 275 тысяч человек уже учли в переписи населения

Заместитель руководителя Росстата Павел Смелов сообщил, что более 275 тыс. человек уже учли во Всероссийской переписи населения 2021 года.

«Более 275 тыс. человек мы уже учли в переписи населения по состоянию на 13 сентября», — цитирует ТАСС Смелова.

Он заявил, что в октябре «все территориальные органы, в которых уже есть переписанные регионы, ещё раз свяжутся с этими населёнными пунктами и уточнят данные о численности населения».

«Были ли какие-то естественные движения: может быть, кто-то умер, родился», — добавил Смелов.

Ранее Федеральная служба государственной статистики России (Росстат) официально назвала сроки проведения Всероссийской переписи населения.

Отмечалось, что она пройдёт с 15 октября по 14 ноября 2021 года.