В Росстате сообщили, что более 275 тысяч человек уже учли в переписи населения

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Заместитель руководителя Росстата Павел Смелов сообщил, что более 275 тыс. человек уже учли во Всероссийской переписи населения 2021 года. 
В Росстате сообщили, что более 275 тысяч человек уже учли в переписи населения
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Более 275 тыс. человек мы уже учли в переписи населения по состоянию на 13 сентября», — цитирует ТАСС Смелова.

Он заявил, что в октябре «все территориальные органы, в которых уже есть переписанные регионы, ещё раз свяжутся с этими населёнными пунктами и уточнят данные о численности населения».

«Были ли какие-то естественные движения: может быть, кто-то умер, родился», — добавил Смелов.

Ранее Федеральная служба государственной статистики России (Росстат) официально назвала сроки проведения Всероссийской переписи населения.

Отмечалось, что она пройдёт с 15 октября по 14 ноября 2021 года. 

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