В Росстате сообщили, что более 275 тысяч человек уже учли в переписи населения
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- РИА Новости
«Более 275 тыс. человек мы уже учли в переписи населения по состоянию на 13 сентября», — цитирует ТАСС Смелова.
Он заявил, что в октябре «все территориальные органы, в которых уже есть переписанные регионы, ещё раз свяжутся с этими населёнными пунктами и уточнят данные о численности населения».
«Были ли какие-то естественные движения: может быть, кто-то умер, родился», — добавил Смелов.
Ранее Федеральная служба государственной статистики России (Росстат) официально назвала сроки проведения Всероссийской переписи населения.
Отмечалось, что она пройдёт с 15 октября по 14 ноября 2021 года.