ВС России применили новые БПЛА из состава комплекса «Ласточка» на учениях «Запад-2021»

Военнослужащие России применили во время основного эпизода совместных с Белоруссией учений «Запад-2021» на полигоне Мулино новые ударные беспилотники из состава комплекса «Ласточка».

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Ударные беспилотные летательные аппараты из состава комплекса «Ласточка» нанесли огневое поражение открыто расположенной живой силе и уничтожили бронированную цель условного противника осколочными и кумулятивными боеприпасами», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее сообщалось, что на совместных стратегических учениях России и Белоруссии «Запад-2021» впервые применили ударные роботы разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта».