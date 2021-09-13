ВС России применили новые БПЛА из состава комплекса «Ласточка» на учениях «Запад-2021»

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Военнослужащие России применили во время основного эпизода совместных с Белоруссией учений «Запад-2021» на полигоне Мулино новые ударные беспилотники из состава комплекса «Ласточка».
ВС России применили новые БПЛА из состава комплекса «Ласточка» на учениях «Запад-2021»
  • © Минобороны России

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Ударные беспилотные летательные аппараты из состава комплекса «Ласточка» нанесли огневое поражение открыто расположенной живой силе и уничтожили бронированную цель условного противника осколочными и кумулятивными боеприпасами», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее сообщалось, что на совместных стратегических учениях России и Белоруссии «Запад-2021» впервые применили ударные роботы разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта».

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