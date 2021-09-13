Опрос: 86% работодателей заявили о нехватке кадровых сотрудников

Большинство отечественных работодателей (86%) заявили о нехватке кадровых сотрудников, говорится в исследовании сервиса «VK Работа».

Об этом сообщает Life.ru.

Больше всего предприятия столкнулись с нехваткой специалистов сферы общепита и туризма. Число вакансий выросло на 7% и 18% соответственно по сравнению с 2020 годом.

Резко вырос спрос на сотрудников в сфере торговли. Количество объявлений с поиском таких работников за год увеличилось на 64%.

В опросе принимали участие представители компаний с численностью более 2 тыс. сотрудников.

Ранее HR-специалист Александр Перцовский в беседе с Inforeactor назвал самые высокооплачиваемые в 2021 году профессии для сотрудников без опыта работы и рассказал о специальностях, которые теряют спрос на рынке труда.