Опрос: 86% работодателей заявили о нехватке кадровых сотрудников
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- РИА Новости
Об этом сообщает Life.ru.
Больше всего предприятия столкнулись с нехваткой специалистов сферы общепита и туризма. Число вакансий выросло на 7% и 18% соответственно по сравнению с 2020 годом.
Резко вырос спрос на сотрудников в сфере торговли. Количество объявлений с поиском таких работников за год увеличилось на 64%.
В опросе принимали участие представители компаний с численностью более 2 тыс. сотрудников.
Ранее HR-специалист Александр Перцовский в беседе с Inforeactor назвал самые высокооплачиваемые в 2021 году профессии для сотрудников без опыта работы и рассказал о специальностях, которые теряют спрос на рынке труда.