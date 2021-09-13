В московских школах запустят волонтёрскую программу «Первый шаг»

В столичных школах в сентябре планируют запустить программу «Первый шаг» по развитию добровольчества, участниками которой станут ученики от семи до 18 лет, руководители волонтёрских отрядов, педагоги-организаторы, педагоги допобразования, а также вожатые из 80 общеобразовательных организаций.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Благодаря «Первому шагу» мы сможем продвигать идеи добровольчества в школьной среде, а помогут нам в этом не менее 80 школ, свыше 20 из них станут базовыми площадками по координации действий школ округа и проведения совместных мероприятий», — отметила председатель Комитета общественных связей и молодёжной политики столицы Екатерина Драгунова.

Программу запускает ресурсный центр «Мосволонтёр» совместно с московским центром «Патриот.Спорт».

Как ранее сообщала НСН, добровольческой деятельностью в Москве занимаются более 38 тыс. подростков. Около 13 тыс. из них зарегистрированы на сайте «Мосволонтёр».