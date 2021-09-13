В Кремле назвали развитие страны и поддержку населения приоритетами для Путина

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Приоритетными направлениями для президента России Владимира Путина всегда были, есть и останутся социально-экономическое развитие страны и поддержка граждан.
В Кремле назвали развитие страны и поддержку населения приоритетами для Путина
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Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В первую очередь это вопросы социально-экономического развития страны. Это то, что стоит во главе угла. Меры по поддержке определённых групп населения в свете продолжающихся различных посткризисных проявлений с тем, чтобы ускорить процесс выхода из этого кризиса», — отметил он.

По его словам, «это было, есть и останется абсолютным приоритетом для президента Путина».

Ранее российский лидер на совещании по вопросу реализации ключевых проектов в сфере гражданского авиастроения заявил, что «для России с её колоссальной территорией развитие гражданского авиастроения всегда было и всегда будет одним из безусловных приоритетов».

Президент отметил, что «важно обеспечить устойчивую, стабильную работу авиапредприятий, особенно в условиях преодоления последствий эпидемии коронавируса».

 

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