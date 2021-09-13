В Кремле заявили, что обсуждение Крыма невозможно на встрече Путина и Зеленского

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Обсуждение Крыма невозможно на встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле заявили, что обсуждение Крыма невозможно на встрече Путина и Зеленского
  • Reuters

«Естественно, обсуждение Крыма не представляется возможным», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров высказался об условии встречи президентов России и Украины. По его словам, на этих переговорах должен стоять вопрос «оккупации Россией части территории Украины».

Комментируя данное заявление, Песков заявил, что «такая формулировка фактически ставит под вопрос вообще гипотетическую возможность проведения такой встречи».

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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