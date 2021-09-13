МВД проверит книгу Киры Ярмыш на пропаганду ЛГБТ и наркотиков

Московское МВД взяло на экспертизу книгу пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш «Невероятные происшествия в женской камере №3», сообщил источник RT, знакомый с ситуацией. Столичные правоохранительные органы намерены проверить издание на соответствие закону.

Ранее общественники Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) направили обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить произведение Ярмыш, в котором присутствуют описание лесбийских постельных сцен и инструкция по курению гашиша. Теперь полиция изучит, есть ли в книге пропаганда ЛГБТ и наркотиков.

«Я думаю, что Кира Ярмыш от ответственности не уйдёт. Осталось только понять, какая будет ответственность — уголовная или административная. Мы настаиваем, чтобы Ярмыш была привлечена именно к уголовной ответственности», — заявил руководитель ФПБК Виталий Бородин.

16 августа суд признал Киру Ярмыш виновной в «подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил» и приговорил к полутора годам лишения свободы.

27 августа её защита подала апелляцию, но, не дождавшись решения, Ярмыш, по словам источника RT, уехала из России.